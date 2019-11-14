坤輿科技於造橋龍昇村設置廢棄物掩埋場，10月再度申請試運轉，引起造橋鄉民恐慌汙染水源、土地。（巫靜婷攝）

自救會臨時發言人陳清鑫，遞交陳情書給環保局副局長黃仁霖，要求駁回廢棄物掩埋場試營運。（巫靜婷攝）

坤輿科技廢棄物掩埋場再度申請試營運，造橋鄉上百名鄉親抗議，各黨團縣議員代表出席聲援。（巫靜婷攝）

坤輿科技2001年在苗栗造橋設置廢棄物掩埋場，在2011、2019年申請營運均遭駁回，不料今年10月業者捲土重來，向環保局提送試運轉計畫，引起造橋龍昇村居民不滿，就怕有毒物質汙染大潭影響農作及生活，14日上百人齊聚縣府抗議，環保局強調，試運轉申請仍在審查階段，將依法嚴格審查。

造橋鄉民控訴，坤輿科技18年前欲在龍昇村設置廢棄物掩埋場，申設案面積刻意不足2公頃規避環評，順利獲得縣府核准設置，當時一度爆出收賄疑雲，雖然地檢署不起訴處分，但鄉民仍對有毒廢棄物將融入土地、汙染大潭，發起強烈抗議。

2005年掩埋場雖完成試運轉，但因訴訟偵查、訴願等程序，「處理許可證」申請已超過法定審查期，且考量試運轉年代久遠，環保局於2011年10月、2019月3月均駁回申請，坤輿科技再度於今年10月提送「試運轉」計畫，審查委員會要求完成意見補正才能通過，引起造橋鄉親恐慌掩埋場將重起爐灶。

造橋龍昇村近年發展有機農作，以南瓜等瓜類作物聞名，灌溉用水仰賴大潭蓄水池，14日由鄉長黃天貴、鄉代會主席陳裕福、龍昇村長陳吳滿玉、龍昇社區發展協會執行長陳明志等人帶隊陳情，各黨團議員代表聲援，要求縣府駁回試運轉申請，讓廢棄物掩埋場退出造橋。

環保局副局長黃仁霖接下自救會陳情書，指出試運轉申請仍在審查階段，已要求業者於12月16日前，依據審查委員會意見完成補正，否則將駁回申請，強調縣府依法行政，針對汙染疑慮採嚴格標準審查。

環保局指出，業者申設的廢棄物處理場，開發面積1.7958公頃、掩埋處理能力每月5700公噸、總掩埋容積達18萬2100立方公尺，主要收受掩埋一般事業廢棄物。

(中時 )