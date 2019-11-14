國民黨不分區招致黨內外批評，明天將舉行臨時中常會，外傳可能針對名單做調整。國民黨立委許毓仁質疑這個不分區名單看不見理念，看不見活力、能量，不與年輕世代溝通，只想與保守極端守舊的勢力靠攏，讓支持者的更萎縮，不但沒有加分反而扣分。

許毓仁表示，他身旁很多的年輕世代朋友，都覺得非常失望，甚至有人揚言要跑票不投國民黨政黨票，就在這個危急存亡的時刻，我不曉得為什麼推出這樣一份沒有辦法說服選民的名單，把政黨票送給其他的黨？

許毓仁說，這樣的名單不但沒有辦法說服中間選民把票投出來，更會間接的影響到韓國瑜總統的選情，這場選戰已經很難打了，年輕票流失那麼多，許多在我身邊的年輕族群，對政治無所求，只想讓這個國家更好、社會更進步，所以如果因為派系考量、權力分配造成我們國家無法更好的狀態，年輕人不會因此或者因為個人的利益而支持，而會用腳投票。「我想大部分的年輕人會帶著理想性，用行動表達他們的憤怒！」

(中時 )