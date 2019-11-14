世界12強賽中華隊明（15）日上午11點出戰美國隊，總教練洪一中將推出低肩側投的業餘右投手吳昇峰先發，希望能剋制長打能力很的美國隊。美國隊先發投手是運動家隊3A的右投丹西，他曾在預賽對多明尼加隊先發2.1局被敲1安，送出3K、失2分，但非自責分。

去年印尼雅加達亞運會，效力合庫隊的吳昇峰面對韓職明星組成的韓國隊先發5局，被擊出4支安打、有2次三振、3次四死球，僅失掉1分，最後中華隊以2比1勝出，吳昇峰也拿下勝投；可見他是擅長投大型比賽的選手，並不會怯場。

明天是美國隊複賽最後一戰，雖已無望爭冠，仍盼打進4強，再看有無機會與墨西哥隊交手，爭取東奧門票，因此對中華隊非贏不可。總教練布洛修斯練完球表示，進入複賽後表現不如預期，全壘打產量減少，希望火力能夠復甦。

美國隊在這次世界12強賽原本被視為奪冠熱門之一，有點開高走低。全隊是由小聯盟球星組成，未來性毋庸置疑，不過經驗尚淺，還需要時間來磨鍊。布洛修斯說，首要目標是打進明年東京奧運，只要還有一絲機會就不會放棄。

此外，目前戰況混沌不明，哪支球隊能奪冠？哪些球隊能取得奧運資格？都還看不出端倪。洪總表示，老天自有安排，先別管那麼多，把剩下的2場比賽打好最重要。

(中時電子報)