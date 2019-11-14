今年9月造成高雄治安陷入黑暗期的直播主連千毅，在9月23日遭到雄檢聲押後，2個月的羈押期即將到期，雄檢於日前向法院申請延押，但連千毅打出溫情牌，試圖向法官求情有妻小要照顧希望交保，但高雄地方法院今天上午召開延押庭時認為，連千毅仍有羈押必要，諭知延長羈押2個月。

高雄檢警在逮捕連千毅與小弟後，10月30日晚間又於苗栗、高雄逮獲「連千毅之亂」相關涉案人士，檢方馬不停蹄偵訊後，11月1日凌晨將連千毅太陽會大哥謝育泉及太陽會高雄李姓分會長拘提到案。

刑事局南打、高市刑大及保一維安特勤總隊試驗10月30日晚間兵分兩路，在苗栗一間火鍋店突襲正在聚餐的謝男與十多名幫眾，查獲徽章但無違禁品，最後將謝男及另名涉案的蘇男連夜押回高雄。警方懷疑，當時出面投案的張姓槍手，就是謝男的貼身保鑣。

謝男今年9月出現在高雄，親自替連千毅協調與「大仁哥」之間的糾紛，當時連千毅和大仁哥握手言和的畫面還遭現場小弟持手機錄下外流。雙方和解後，還一度至酒店飲酒作樂，不料雙方外圍小弟不知此事，連千毅的倉庫遭中部地區仇家趁隙報復、開車衝撞直撥倉庫，連千毅以為大仁哥反悔，便教唆小弟前往大仁哥的寵物店開槍，導致衝突一發不可收拾。

(中時電子報)