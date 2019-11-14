立委江啟臣（右）認購學員劉明鑫的「幸福火車」網格編織作品，盼以個人棉薄之力，藉此拋磚引玉，給予智青肯定與鼓勵。（王文吉攝）

為幫助心智障礙學員圓夢，台中市信望愛智能發展中心舉辦「愛的夢想Party」，幫助37位成年學員一圓穿婚紗、登台表演及上菜秀等心願，吸引數百民眾到場，氣氛熱鬧。立委江啟臣也認購學員劉明鑫的「幸福火車」網格編織作品，藉此拋磚引玉，給予智青肯定與鼓勵。

信望愛智能發展中心透過「九番津婚禮顧問公司」相助，集結婚紗、西服、舞台、音響、攝影等免費提供資源，於豐原儷宴餐廳舉辦「愛的夢想Party」。「我喜歡穿漂亮的衣服、化美美的妝！」學員穿婚紗、主廚裝或扮成公主，十分開心，許多家長在台下為他們加油。

患有罕病合併智能障礙的小瑄，上台帶著她親手做的手工餅乾漂亮走秀。自閉症小依喜歡唱歌，她和好友登台合唱《愛情限時批》，偶有走音落拍，但小依用歌聲唱出對生命的熱情，贏得熱烈歡呼，圓夢的過程也讓也她一掃陰鬱，舉手投足間找回生病前的歡樂與光采。

江啟臣、豐原區長徐照山及前市議員翁美春等皆出席為學員打氣。江啟臣並認購劉明鑫的作品「幸福火車」，他說，「信望愛」上月在豐原醫院展覽手作品，當時看到「幸福火車」，就表示要認購，現在展期結束，終於可以帶回家，盼以綿帛之力，給予智青肯定。

(中時 )