「劉家50年臭豆腐」愛心義賣活動邁入了第十二個年頭，老闆劉清山每年在生日11月14日這一整天，會來舉辦「一日義賣」，並將一日義賣所得捐贈給基隆家扶中心。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

「劉家50年臭豆腐」愛心義賣活動邁入了第十二個年頭，老闆劉清山每年在生日11月14日這一整天，會來舉辦「一日義賣」，並將一日義賣所得捐贈給基隆家扶中心。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

「劉家50年臭豆腐」愛心義賣活動邁入了第十二個年頭，老闆劉清山每年在生日11月14日這一整天，會來舉辦「一日義賣」，並將一日義賣所得捐贈給基隆家扶中心。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

位於基隆火車站旁港西街上的「劉家50年臭豆腐」愛心義賣活動邁入了第十二個年頭，老闆劉清山每年在生日11月14日這一整天，會來舉辦「一日義賣」，並將一日義賣所得捐贈給基隆家扶中心，為基隆在地的弱勢家庭盡一份心力，而他的善行，已維持長達十二年之久，令人感佩。

劉清山回憶起他從十五歲起便與父親在陽明海運騎樓下擺攤，賣著臭豆腐、魷魚羹等特色小吃。在成年後，自己也靠著小吃攤成家立業，後來搬到港西街時，店內擺設也十分樸素，卻能夠依靠美味的食物，將許多人的胃袋緊緊抓住，五十多年來，更將劉家臭豆腐化身成為許多基隆通勤族的共同回憶。

劉清山回想起十二年前生日那天，店面公休一日，他帶著全家出遊慶生，當時就看見經濟不景氣、失業嚴重，不少勞工放無薪假，家庭更失去經濟支柱，因此他發願要做好事來回饋社會，並透過自身的好手藝，持續這份愛的傳遞長達十二年。

基隆家扶中心在義賣這一天，也為老闆慶生，齊聲歡唱生日快樂歌，感謝他十二年來付出的熱忱，同時邀請民眾共襄盛舉，一起響應劉家臭豆腐義賣助家扶。

基隆家扶中心主任陳美君表示，劉老先生堅持12年不間斷的舉行義賣活動，令人動容。她也指出，義賣的款項也將注入家扶中心歲末的「愛心暖被」活動，更讓1380戶的弱勢家庭能過一個好年。

陳美君呼籲市民，若有路過千萬不要錯過，來吃一盤愛心臭豆腐，暖心暖胃、滿口留香，也作愛心，期盼在年終歲末之際，能獲得各界人士伸出援手提供及時雨，讓基隆家扶中心所幫助的弱勢家庭，可以感受到社會各界滿滿的愛心及溫暖。

(中時 )