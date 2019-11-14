許孟哲和張愛雅曾有一段情。取自臉書

34歲許孟哲向小1歲的女友趙孟姿求婚了。小兩口今天分享喜悅，趙孟姿經紀人表示，趙孟姿沒有懷孕，婚期訂明年舉行，2家人商量中，目前按照原本工作規劃，邊工作邊籌備。許孟哲的舊愛張愛雅（原名張艾亞）大方獻上祝福：「就算那個人不是我，我也絕對祝他幸福啊。」

張愛雅當初因為夏和熙牽線，和5566團員許孟哲交往2年多，2人一度論及婚嫁，未料2年前宣告分手，讓圈內一片譁然。

張愛雅過去從《大學生了沒》，以綽號「小白」出道，身材纖細火辣，擁有不少粉絲。她2013年被拍到和許孟哲當街打情罵俏、一起吃燒烤，直到2015年，許孟哲才主動認愛，之後打得火熱，還曾出席閨密台大美女Lydia在峇里島的婚禮。

張愛雅過去談到許孟哲，總會露出小女人一面，曾上節目自爆當初是被許孟哲的溫馨接送情打動，甚至用撒嬌聲告白：「希望妳可以當我的女朋友。」反差萌讓她立刻傾心，答應交往。

2人曾有結婚共識，正當外界看好修成正果不遠時就爆情變，分手時受訪，張愛雅還替許孟哲說話，強調「不想要任何人覺得他不好，他真的對我很好，我們都很努力，我們曾經很相愛」，對這段感情之深，表露無遺。

(中時 )