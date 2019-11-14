南投縣政府警察局14日在治安會報中，由南投副縣長陳正昇及警察局長陳木樹表揚防制詐欺有功的11位金融機構行員，肯定他們主動參與、機警反應及熱心關懷民眾等優良表現，共同建立完善的防詐安全網絡。

南投縣警局表示，本次接受表揚的金融機構行員計有11人，大部分都是行員發現民眾在提款或匯款時神色異常，除了給予主動關心與詢問目的外，也同步通報員警到場了解，進而成功阻止民眾被詐騙，今年度9-10月總計成功攔阻金額約454萬元。

南投縣警局說，目前大多數的犯罪手法，多以「假檢警」、「假交友」及「假投資」等，其中臺灣銀行南投分行李姓行員，通報員警後，當場查獲提款車手，並且順利攔阻民眾被害款項180萬元，成為金融界的防詐達人。

縣警局也呼籲，若行員遇到民眾提領金額超過30萬元以上，或提款帳戶非本人帳戶，匯款至到他人或國外帳戶時，應給予主動關懷和提醒小心詐騙，並通報轄區員警到場協助。

(中時 )