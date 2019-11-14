藍不分區有這人 柯結巴..誇張狂笑！ 19:062019/11/14 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲結巴說「邱….邱毅？」隨後大笑。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲回應國民黨不分區名單，張嘴大笑。（鄧博仁攝） 為了促進台北市動物之家犬貓收容動物被認養的機會，北市府與伊林名模合作，推出「2020浪愛回家」月曆，台北市長柯文哲出席，會後受訪時，被問及國民黨不分區名單吳敦義名列第10、邱毅名列第8，柯文哲則突然結巴，「邱….邱毅？」隨後張嘴大笑。（圖文／鄧博仁） (中時 ) #柯文哲 #動物 #邱毅 #國民黨 #出席 也許您會感興趣 推薦閱讀 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 做了太多錯誤選擇...他點出國民黨苦戰主因 08:132019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 簡直是國民黨自殺聲明 04:102019/11/14 時論廣場 吳主席與惡的距離 04:102019/11/14 時論廣場 黃智賢竟挺他進不分區 網友罵翻了！ 08:292019/11/14 政治 罵一次不夠！趙少康氣極再怒轟吳敦義 09:532019/11/14 政治 藍不分區名單 林俊憲批：甘做中共禍台傀儡 可悲至極 14:112019/11/14 政治 「村長」不滿不分區名單 揚言退黨選立委 16:412019/11/14 政治 朱立倫：國民黨不能離年輕人那麼遠 18:502019/11/14 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友震驚！ - 政治 張善政喊對不分區失望？韓國瑜回應網傻眼！ - 政治 吳敦義改列不分區第14 邱毅、吳斯懷擬除名 - 政治 吳敦義圍魏救趙？化解危機只有這招了！ - 政治 進不分區引全黨基層反彈！他終於說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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