柯文哲回應國民黨不分區名單，張嘴大笑。（鄧博仁攝）

為了促進台北市動物之家犬貓收容動物被認養的機會，北市府與伊林名模合作，推出「2020浪愛回家」月曆，台北市長柯文哲出席，會後受訪時，被問及國民黨不分區名單吳敦義名列第10、邱毅名列第8，柯文哲則突然結巴，「邱….邱毅？」隨後張嘴大笑。（圖文／鄧博仁）

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