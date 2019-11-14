香港暴亂情勢惡化，滋事暴徒擾亂社會治安模式產生變化，軍事專家指出，若是暴力抗爭模式從「隨機流竄滋事」轉換至「定點盤據對峙」，將會讓港警鎮壓策略對應產生變化，值得專業人士密切關注事態發展。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，目前香港暴亂模式從街頭「隨機流竄滋事」轉換變成在各大學校園「定點盤據對峙」，滋事群眾並且在校園設置障礙工事，阻斷進出通路，迫使多所院校無法進行正常教學，甚至還選擇特定建築物，諸如香港中文大學碧秋樓(HKIX香港國際互聯網交換中心)作為強力固守陣地，並採取投擲汽油彈作為支持定點防禦手段，以便與港警形成對峙狀態。

張競分析，香港動亂多日無法有效處置，其實就是因為滋事者以隨機機動流竄模式，神出鬼沒進行破壞後立即遁逃，以「機動戰」戰術掌握戰場主動地位，打了就跑讓港警疲於奔命無法有效應對。

張競分析，但如今轉換模式，主動佔領相關大學校園，並依據特定地標建物作為盤據固守陣地，此將喪失戰場用兵戰術主動地位，亦無法運用隨機運動發動奇襲利基，並且還因必須長期對峙，必須建立後勤支援交通路線，容易成為作戰罩門，就都市游擊戰抗爭戰術來說，其實並無法獲得益處。

張競強調，特別是當其所固守陣地若被港警以強力手段攻破後，就是明顯策略失敗，對士氣與聲勢會產生嚴重挫折。從從可以看出，香港滋事份子雖然曾經接受特定外籍暴動專家訓練，但顯然僅限於理解基本戰技，高層戰術並不理解，才會選擇錯誤策略，該採「陣地戰」與港警對峙，構成利於港警甕中捉鱉，得以堅壁清野圍捕清剿態勢。

張競呼籲，國內相關治安機關要認真研究香港動亂模式，不論從國家安全或是社會治安角度，都要掌握雙方態勢與策略思維，才能維獲社會穩定，不要糊塗地走上香港暴亂此種惡劣態勢。

特別是政治人物在未能完全理解問題本質前，不論聲援任何一方都是不負責任發言，務必思考不論政治訴求具有任何正當性，但開始運用暴力抗爭，產生社會動亂時，就會讓正當性完全被顛覆。

(中時電子報)