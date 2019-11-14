育達科大14日舉辦C級長照站成果分享研習會。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗育達科大是全國首座設置C級長照站的大專院校。〔謝明俊攝〕

苗栗縣已邁入高齡縣市行列，苗栗縣政府為了增進縣內長輩福祉，從106年起在全縣廣設C級巷弄長照站。並在107年補助育達科技大學設立「C級長照據點」，成為全國首座設在大學內的特色據點，經設辦一年後，14日上午在育達科大舉辦「C級長照據點成果觀摩研習會」，邀請縣內各C級據點辦理成果發表與互動交流，期望透過交流學習，提升服務品質。

育達科技大學「樂齡生活棧」，運作已屆滿一年，是全國首座設在大專院校的長照C級據點，結合育達科大健康照顧社會工作系的專業，與學校各系教學資源，以及廣秀森林幼兒園，打造「幼青老共榮」的跨世代服務據點，使政府一份經費，創造三份照顧縣民的效益，讓長輩可以在據點接受各式服務，大學生也可以服務長者、幼兒園並與長輩一起共融學習，創造苗栗縣最獨特跨世代的C級巷弄長照站。

14日上午，育達科大邀請全縣各C級長照站一同來分享成果，苗栗縣政府長照中心主任林采勳代表縣長徐耀昌縣長出席，林采勳致詞指出，很感謝育達科大陪伴長照中心一路走來，苗栗縣的長照在縣府與各位的推動之下，在中央的層級之中繳出亮麗的成績單，目前有38個A、112個B與104個C級據點，社區關懷據點有150個，其中加入長照C據點的有60個，未來將會持續的推廣。

林主任表示，造橋地區目前仍缺乏極為重要的日照中心，在地長輩如有需要日照中心，只能至後龍或是頭份地區，舟車往返是很大的困擾，期盼未來在大家的努力之下，尋覓一個適合的地點，讓日照可以在造橋深根，許多長輩除了需要日常的運動外，還是需要日常上生活的照顧。

育達科大校長黃榮鵬表示，學校服務據點迄今已滿一年，希望日後可以持續與苗栗C級巷弄長照站及社區單位有更多合作，以實踐大學的社會責任，讓育達科大成為在地的好鄰居，從幼兒、青年與老人，都可以在育達獲得教育學習與妥善照顧的機會，成為苗栗縣首座跨世代服務的學校，是苗栗的首例，也是台灣的首創。

(中時 )