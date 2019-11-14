寶島夢想家季前不斷找尋符合隊形需求的中鋒洋將合適人選，最後補進215公分，且熟悉亞洲籃球生態的長人李恩(Liam McMorrow)鞏固夢想家禁區，這是李恩第4次來台加盟台灣球隊，先前待過台銀、裕隆、富邦與台啤等SBL球隊。

32歲的李恩，身高7呎2吋(裸足215公分)、體重125公斤，征戰SBL有3個球季，先後效力過台銀、裕隆、富邦與台啤等隊，SBL表現最佳的賽季在2015年效力裕隆期間，當時場均21.2分、16.5籃板。

除此之外，李恩也曾在大陸CBA江蘇同曦、NBL湖南勇勝打過球，上個球季效力湖南，與現在效力富邦勇士的梅約(O.J. Mayo)當過隊友，場均16分、13籃板及1火鍋。

本季ABL各隊加強中鋒戰力，期盼李恩的加入後，能藉由他的身材及移動速度，來與各隊洋將抗衡，且李恩在籃板方面肯衝肯搶，可以讓隊友有更多開火空間。夢想家在開季前順利補齊陣容，近期正在加緊練習備戰新球季。

夢想家新季開幕戰23日作客遭遇泰國莫諾吸血鬼，並於12月起於彰化縣立體育館展開主場賽事，想買票的球迷別忘了把握今天的最後搶購季票機會，單日票也於18日中午12點全台統一超商ibon網路售票系統準時開賣！

(中時電子報)