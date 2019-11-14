桃園市國民黨議員要求重新調整不分區名單，表達抗議立場。（甘嘉雯攝）

國民黨不分區立委名單公布後，獲得幾乎都是一面倒的負面評論，桃園市議員黃敬平邀集市議會青年問政連線等多位年輕議員，以及有投票權的中央委員史碩仁，呼籲與中央委員們在關鍵時刻來協助聲援發聲，16日在國民黨20屆三中全會，對不分區立委名單審慎檢視及行使不同意權投票，強烈要求統派色彩鮮明的吳斯懷及邱毅退出不分區名單。

「不分區名單完全沒有亮點！」「村長」市議員詹江村更直接點名排第4名吳斯懷、第8名邱毅具統派色彩，是要「借國民黨的殼上市」，安全名單應增加亮點吸引選民支持，這份名單連桃園市長鄭文燦14日在桃園市議會答詢時表示，60歲還很年輕，但中國國民黨的不分區立法委員提名名單，「我只看到一個比我年輕」。

多名議員指出，當國民黨不分區名單公布，基層一片罵聲，市議員服務處電話被打爆，「抗議不分區人選投不下去」，黨團呼籲黨中央懸崖勒馬，黨主席吳敦義因從原本第10名降為安全名單邊緣第14與15名，沒人看得下去。

黨團書記長梁為超、執行長徐玉樹、市議員黃敬平、陳美梅、林昭賢、劉茂群、簡志偉、涂權吉、詹江村、張桂綿、黃婉如與中央委員史碩仁等人召開記者會，要求15日臨時召開中常會，儘速調整名單人選以符合人民期待，否則周六進行的國民黨20屆3中全會，將動員黨內中央委員行使不同意權。

「我就是對吳敦義在名單裡面，特別有意見！」徐玉樹就直指黨主席吳敦義在安全名單裡面，觀感不佳，批吳不要為了個人名利著想，韓國瑜若能當選，吳貴為黨主席是最高領導中心，還在乎不分區名字嗎？若名單出現周杰倫、五月天，反而全國人民會振奮啊，拜託吳敦義不要自我感覺良好可以嗎？名單應要帶頭衝，才有象徵意義，並拉抬大選選情。

詹江村說，2名爭議人物撤掉，否則將重創韓國瑜選情，他也說若名單不換，自己不願會這樣的名單背書，並嗆要退黨，並準備投入第一選區立委選舉。

(中時 )