2016年起斗六、虎尾、斗南、北港、西螺陸續有農民收到農地被課地價稅的稅單，原因是「公共設施完竣」。（周麗蘭攝）

今年土庫鎮、西螺鎮不少農民收到農地被徵收地價稅的稅單抱怨政府搶錢，縣長張麗善14日表示，考量農民的困境，已建請中央修法，位於都市計畫區內仍繼續作為農業使用的農地，即公共設施完竣仍免徵地價稅。

張麗善表示，農地被課徵地價稅是全國性問題，原因是根據《平均地權條例》、《土地稅》規定，都市計畫內的土地即使作農業使用，只要被認定公共設施已完竣，就必須課徵地價稅。

稅務局長張永靖指出，雲林縣自實施都市計畫以來，就陸續針對都市土地課徵地價稅，九成都已課稅，2016年起針對斗六、虎尾、斗南、土庫、北港、西螺鎮已通報公共設施完竣的土地，從徵收田賦（亦即免稅）改課徵地價稅，總計約6876筆、稅額計5233多萬元。

斗六市改課地價稅有1287筆徵得約772萬元；虎尾鎮1618筆、2390萬元；斗南鎮737筆、492萬元；西螺鎮1870筆、617萬元；土庫鎮942筆、751萬元；北港鎮422筆、209萬元。今年起才改課的有斗南、西螺、土庫、北港。

張麗善表示，不少農民突然接到地價稅單無法接受，她也深有同感，已責成縣府行文財政部、內政部修訂土地稅法及平均地權條例，讓都市土地在公共設施完竣後仍作為農業使用者可免徵地計價稅。

縣議員李明哲表示，政府的美意是開發土地，對雲林縣農民而言，這是他的謀生工具，也許週邊將來都蓋了大樓，還是只能靠農田吃穿，政府應該可對此修法；感謝縣政府得知農民陳情，立克向立法委員曾銘宗提出修法反應，也向財政部及內政部提出修法的說帖，希望保障農民務農權益。

張麗善表示，11月地價稅開徵，有些鄉親會收到稅單，對於公共設施完竣有疑義的，都已暫緩發出稅單，報請中央釐清。

(中時 )