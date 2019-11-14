由香港大學生發起的新一輪「反送中」示威，連日來造成多區堵路及交通癱瘓，今天多區仍有示威堵路情況。海底隧道與多處地鐵站關閉，公車路線受影響，教育局宣布學校停課，許多企業人員上班交通受阻，無法正常到班。

《中央社》報導稱，在港島中環，今天中午之後已連續第4天有示威者在德輔道中和畢打街之間堵路，警方則尚未採取驅散行動。

香港示威者今日持續堵路，多處交通工具無法通行，影響市民上工。（圖／路透）

目前多所大學包括中文大學、理工大學和城市大學則仍有示威學生留守，占據了大學。在理大，有示威學生持續從天橋向附近的海底隧道扔下雜物，令紅隧關閉，未能通車。香港原有3條海底隧道連接九龍和港島之間，其中以紅隧最為繁忙。

警方在理大校外布防，防止示威學生衝出校園進行破壞。警方表示，今早有示威學生從校園內向警員射箭，防暴警察隨即發射催淚彈。

警方強烈譴責理大示威學生射箭，並警告暴徒停止所有違法暴力行為。在中大，今早也有示威學生留守，但情況轉趨平靜。

另外，由於受到示威者破壞或有人故意妨礙列車車門關閉，香港的鐵路系統今天仍未能順利運作，部分車站要關閉。

另據醫院管理局公布，昨天共有86人在示威或堵路活動中受傷送院，其中2人危殆。

本地大學生自11日起發起罷工、罷課和罷市的「三罷」行動，期間示威者到處堵路和破壞鐵路系統，逼使許多人未能上班課。

多所大學已被學生占據，而校方已宣布本學期結束。教育局今天也公布，幼稚園、小學、中學和特殊學校明天起至週日停課。

(中時電子報)