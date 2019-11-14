高雄馬拉松獲富邦人壽獨家冠名贊助，2020年第11屆賽事定名為「高雄富邦馬拉松」，為高馬開啟新頁。賽事日期訂於109年2月8、9日舉行，適逢元宵節，將休閒組於(8日)元宵節當日以夜跑方式進行，將世運大道裝點成為燈籠大道，夜跑兼賞燈；隔日5時50分則進行全馬、半馬組，總獎金達210萬，並加碼元宵造型獎金到前3名(原各組取1名)，明年高馬將是滿滿元宵特色。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，很榮幸我們今年獲得教育部體育署頒發的運動企業認證以及體育推手獎，富邦人壽在國內不管棒球、籃球、健走及馬拉松等等，都長期支持與全力投入；從2020年起，我們與高雄市政府攜手，啟動為期三年的冠名贊助，期待共同打造更優質的高雄富邦馬拉松。

第11屆高馬以嶄新出發，開創下個黃金十年為主軸，希望帶給長期支持高馬跑者新的驚喜，盤點賽事亮點：4.5公里休閒組的「元宵夜跑」首創大型賽事之先；其次，將具有歷史的25公里超半馬組別，順應跑者意見與主流賽事接軌，調整為21公里，連帶著調整路線達30%以上，減少進入市區道路，可望解決長期被民眾、跑者詬病的交管問題。

在賽道景點部分，則新增唐榮磚窯廠、愛河上游沿線、美術館以及桃子園、先鋒路等軍區周邊，特色景點絕對讓跑者耳目一新，經典蚵仔寮、援中濕地繼續保留，更加碼進入高雄大學校區讓跑者盡情飆速，在賽道優化努力下讓跑者都可以在本屆破PB。另值得一提的是本屆全馬、半馬跑衣突破以往單色系設計，加入隱藏線條並融入本屆主視覺與高馬Logo的設計，由108年全國運動會新生代跑者也是高雄在地選手邱韋翔身穿跑衣亮相，現場媒體為之驚艷。

在賽事服務方面，邀請菁英選手增添賽事精彩程度，提供賽事APP服務，則可以掌握菁英選手及跑者親友的即時動態；其次，延續以往「全臺最友善的城市馬拉松」稱號，沿線規劃由本市跑團、各級學校組成擊掌加油團，為選手加油，在約30公里處規劃「補給一條街」，主辦單位貼心提醒跑者不要吃太多而跑不動。

(中時電子報)