國民黨不分區名單批評聲浪不斷，網紅「村長」國民黨市議員詹江村一度表示「相信吳敦義最後會順應民意」，但14日在臉書發文表達失望，揚言不分區統派名單不改，讓統派借國民黨的殼上市，將即刻退黨，以無黨籍身分投入立委選戰。

「我沒有辦法接受，統派擔任不分區名單，這完全脫離主流民意！」詹江村今在臉書發文，指國民黨如果讓統派借國民黨的殼上市，他就要宣佈退黨，因為國民黨就不是捍衛中華民國的政黨，「造勢拿國旗也沒有意義了，因為統派喜歡的是五星旗！」

詹江村說，自己沒有權勢，本來就是國民黨的邊緣人，但他有一片熱忱，如果不分區統派名單不改，他將即刻退黨，以無黨籍身分，正式投入桃園龜山，蘆竹，大檜溪選區，競選區域立委。

詹江村昨晚一度發文「相信吳敦義最後會順應民意」，他說自己不是對國民黨奴性，也不是對韓國瑜奴性，只希望下架民進黨。他也坦言以前支持過新黨，但是新黨訴求統一，所以他還是支持國民黨。他提到，將來在於二岸政策上，韓國瑜如果被新黨綁架，那韓國瑜就直接加入新黨就好了，「反正你們認為國民黨那麼爛！」但他仍抱持著希望，不認為韓國瑜會支持大家把政黨票給新黨，因為韓國瑜堅決反對一國二制，更反對被中共統一，呼籲「所以請不要陷害韓國瑜」。孰料信任崩盤，今早就揚言退黨。

(中時 )