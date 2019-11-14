楊千嬅自曝被老公要求整形。（圖／翻攝自秒拍）

45歲女星楊千嬅和小5歲老公丁子高結婚10年，育有一兒，最近夫妻倆上實境秀《妻子的浪漫旅行》，楊千嬅在跟老婆團聊天時，突然自曝：「我老公會叫我去整一下的」，令眾人突然安靜，還以為兩人婚姻出問題，丁子高隨後喊冤說，因自己還兼當楊千嬅的經紀人，太太在家裡太邋遢，他才出自經紀人職責希望楊千嬅能多對自己的工作負責，讓大家鬆口氣。

集「歌后」及「影后」於一身的楊千嬅最近和老公參加實境節目，昨(13日)她分享節目片段，內容說道常被老公批評唱歌，有次她唱完自覺表現很好，卻被丁子高打槍說下次表演要多花點時間彩排，因為覺得她唱前面6首歌時嗓子都沒開。話鋒一轉，楊千嬅又脫口被老公建議去整形拉皮，全場頓時安靜2秒，丁子高則在攝影棚內澄清，因楊千嬅在家裡太隨意，連面膜都不敷，他才建議老婆去微整形。

丁子高表示，因為太太是做幕前的藝人，為在鏡頭前好看，他才會要求太太「去動一下」，直說：「藝人也是要對你的工作有些責任」，自己是以經紀人角度替太太思考，先前嘗試後拍照果然變更好看，楊千嬅也動搖相信他說的是對的。對此，網友回說：「自然就很好啦，楊小姐天生麗質的」、「楊千嬅之所以被大家喜歡，就是因為她的真」、「不過護膚防曬還是注意一下就好啦」、「看節目真是笑死我了，我楊最可愛」。

(中時電子報)