家住苗栗後龍的蘇姓婦人，日前落入網路愛情詐騙陷井，聽信騙徒的話要到玉山銀行匯款1萬5千多元人民幣，幸銀行行員查覺有異立即通知後龍分駐所員警趕往關切，即時揭穿騙局保住劉婦辛苦積蓄。

竹南分局後龍分駐所日前接獲玉山銀行劉姓行員報案，指稱稱有1名蘇姓婦人，疑似遭詐騙臨櫃匯款人民幣1萬5,500元(約新臺臺幣6萬6,650元)，後龍所員警張宗育立即趕往現場，經了解蘇女是在臉書上結識1名男網友，對方對蘇女噓寒問暖，巧扮無微不至的暖男，取得蘇女信任後，即向蘇女表示從國外寄送禮物給她，但禮物因通關問題卡在海關，需一筆通關費用人民幣1萬5,500元才能運送，欲先向蘇女借款。

蘇女無法拒絕男網友的要求，於是前往玉山銀行匯款，經員警耐心解說這是詐騙集團慣用的詐騙手法，最後才說動蘇女停止匯款，對員警及行員的積極熱心阻詐非常感激。為了獎勵劉姓行員主動打詐義行，竹南警分局副分局長特別前往玉山銀行，頒發感謝狀給劉姓行員，感謝她的積極及時阻止詐騙發生。

(中時 )