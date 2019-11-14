正常眼球的玻璃體。（明明眼科提供／謝瓊雲彰化傳真）

糖尿病血糖升高，一次次下來都會導致眼球視網膜血管網路中的血管阻塞，造成玻璃體出血，嚴重惡化恐有失明之虞。（明明眼科提供／謝瓊雲彰化傳真）

1114世界糖尿病日，眼科醫師提醒患者們，除了需嚴格控制血糖，更要定期檢查眼睛，避免因視網膜病變，導致視力下降，若持續下降，甚至可能有失明之虞。

明明眼科院長黃偉成表示，視網膜是一層隨時運作的感光層，須隨時供給大量養分，卻又不能存在太多血管，否則會干擾解析度；而負責供應視網膜養分的血管網絡，十分獨特且脆弱，不像其他器官有備份後援系統，假如發生病變，損害後就再也沒法修復、再生。

根據統計，全國糖尿病患者人數已超過200萬，且以每年2.5萬人的速度持續新增，明明眼科醫師陳加宇就只，曾有30出頭患者前來，主訴飛蚊症導致視力模糊，檢查才發現視網膜有嚴重出血，併發些微玻璃體出血，是典型增殖型糖尿病視網膜病變的病癥，最後還得住院治療，血糖、視力惡化等才獲得控制。

黃偉成指出，每一次麼血糖飆高都會讓血管阻塞，傷害持續累積，一旦發生視網膜病變，缺氧失去的感光細胞或是血管網，傷害都不可逆，呼籲大眾一定要定期篩檢糖尿病、至眼科做眼底檢查，確診患者更要持續監測與控制血糖。

(中時 )