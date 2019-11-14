國民黨不分區立委名單引發黨內強烈反彈，國民黨今天決定明天開臨時中常會，黨主席吳敦義將「廣採民意」往後列第14名。此外，已進安全名單的前立委邱毅、退將吳斯懷因親中色彩，爭議性高，恐將遭剔除，以及車宜靜等部分女性因辨識度不高等因素，可能出現變動。

據指出，昨天吳敦義主持中常會，在砲聲隆隆、無人鼓掌中，吳以「那就這吧！」通過名單後，部分中常委非常不滿，縣市正副議長、縣市黨部主委也開始串連，從昨晚到今天上午透過電話、寫email等方式，提醒吳通過的名單嚴重影響總統、區域立委及政黨票，強力主張吳敦義加開臨時中常會，將自己排序往後列第14名，甚至勿列不分區。

此外，各地立委提名人反彈聲、中央委員串連在16日投不同意票，媒體惡評不斷，再加上北市議員羅智強等人「靜坐夜諫」，透過媒體傳播，成為壓垮吳最後一根稻草，吳今早9點半去探視羅智強之後，不到11點就決定明天加開臨時中常會、自己排名往後延到第14名。

(中時 )