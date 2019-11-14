陪伴台北人長達30年的誠品敦南熄燈進入倒數，誠品集團14日宣布，敦南誠品將於2020年5月31日謝幕。即日起到熄燈日，誠品將以懷舊的珍稀古書拍賣、前瞻的個人出版POD（Print on Demand）特展，以及一系列的「老派驚喜」系列活動，向敦南說再見。圖為書店內閱讀空間。（鄧博仁攝）

陪伴台北人長達30年的誠品敦南熄燈進入倒數，誠品集團14日宣布，敦南誠品將於2020年5月31日謝幕。即日起到熄燈日，誠品將以懷舊的珍稀古書拍賣、前瞻的個人出版POD（Print on Demand）特展，以及一系列的「老派驚喜」系列活動，向敦南說再見。圖為書店入口裝置藝術。（鄧博仁攝）

陪伴台北人長達30年的誠品敦南熄燈進入倒數，誠品集團14日宣布，敦南誠品將於2020年5月31日謝幕。即日起到熄燈日，誠品將以懷舊的珍稀古書拍賣、前瞻的個人出版POD（Print on Demand）特展（如圖），以及一系列的「老派驚喜」系列活動，向敦南說再見。（鄧博仁攝）

陪伴台北人長達30年的誠品敦南熄燈進入倒數，誠品集團14日宣布，敦南誠品將於2020年5月31日謝幕。即日起到熄燈日，誠品將以懷舊的珍稀古書拍賣、前瞻的個人出版POD（Print on Demand）特展，以及一系列的「老派驚喜」系列活動，向敦南說再見。圖為書店入口裝置藝術。（鄧博仁攝）

陪伴讀者30年的誠品敦南店，因為房東不再續約，確定將於2020年5月31日歇業。最後倒數200天，敦南店今（14）日正式啟動倒數裝置「時光之冊」，堆起3000本書塔和倒數計時鐘，歡迎愛書人回來和敦南店告別。誠品通路事業群資深協理張曉玲表示，未來仍會有24小時書店，會與敦南店無縫接軌，但地點未定，預計最晚於明年四月公佈。

最早在仁愛圓環的誠品敦南店是誠品的第一家店，在1989年開幕，1995年搬到敦化南路現址，1999年起24小時營業。敦南店裡有書店區、文具館、音樂館、兒童館、視聽室、咖啡店、酒窖、商店等區域，是許多愛書人和外籍旅客的必訪之地。然而最新的租約只到2020年不再延長，引發許多愛書人不捨。也讓人好奇，新的24小時書店會是哪一間？

張曉玲表示，要評估新的24小時書店位置，需要考量交通、環境、附近社區等狀況再做選擇，量體也不能太小，希望是大家認同喜歡的地方，「畢竟不會像便利商店這麼多間，也要看民眾到底需要幾家24小時書店，如果大家有需要，我們就會考慮。」

張曉玲表示，24小時營業的誠品敦南店，來客最高峰是六點到十點，次高峰則是晚上十點到半夜兩點，半夜兩點後人潮遞減，直到早上六、七點才逐步回升。六點到半夜兩點的兩波來客高峰，大約佔所有來客人潮的四分之一到五分之一。

誠品敦南店店長陳儀芳表示，目前誠品在全台有44家店，但包含古書拍賣、24小時書店等都是從敦南店先開始，「所以新的24小時書店對我們來說很重要，必須延續敦南誠品帶給大家的服務，這樣的店很難選。」

張曉玲表示，誠品在大陸也還有新的展店計畫，也有海外的城市提出邀約，希望開24小時書店，但都還需要再評估。為了邀請兩百萬名會員一同告別敦南店，誠品即日起將陸續舉辦「典藏敦南」系列活動，包含古物展、珍本書拍賣、手稿展、個人出版特展，以及戶外廣場市集等。

(中時 )