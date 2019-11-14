白河商工棒球隊今年9月才成軍，成為台南市第4支高中球隊，16位成員全部都是高一生，雖然大部分都有科班底子，但並沒有赫赫有名的選手，不少人還帶著舊傷，卻靠著熱愛棒球的意志力，首度在高中棒球聯賽亮相，就在南區預賽中過關斬將連贏4場，晉級12月的24強複賽，成績令人驚艷，雖然缺乏資源，仍希望未來能成為台南溪北地區發展三級棒球的重鎮。
過去白河地區並沒有棒球隊，但近年白河國小、國中都成立棒球隊後，考量未來若要發展棒球運動、留住球員，就得要建置三級棒球，在多方努力下，終於在今年組隊成功。
現任教練胡永松在大社國小、崇學國小、善化國小等少棒隊擔任過教練，這批隊員不少人都是他曾帶過的球員，有些曾因傷退出球場，有些則在升學、打球中抉擇兩難，能湊齊這些人，胡永松說「他們都熱愛棒球，希望能抓住機會」；其實因為學校經費有限，場地由操場改建，球隊利用早晨、課後訓練，連煮飯都要教練一手包辦，相當辛苦。
捕手張淞瑋來自台南後壁，為了打球就讀善化國小，國中跑到嘉義東石，腳部還因為骨瘤開刀休養了一個學期，現在能回到球場，還是在故鄉打球，他非常珍惜；三壘手尹柏淮曾入選U-12國手，經驗較豐富，希望能跟隊友一起拿下好成績；最遠的是來自台中的陳新安，他曾放棄過棒球，但在朋友遊說下希望能重拾棒球夢。
白河商工在黑豹旗初試啼聲，在第二戰就打道回府，但在高中棒球聯賽卻成了一匹黑馬，在南區預賽連闖4關，還打敗實力不弱的大同、新光高中，晉級最後24強，將與傳統勁旅台東體中、鶯歌工商抓對廝殺，每一場都是隊史的新紀錄。
(中時 )
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