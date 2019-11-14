去年競選台南市長以辦大型電音派對掀起旋風的「虧雞福來爹」林義豐，14日決定以無黨籍身分參選台南市第5選區立委，15日將正式對外宣布，他認為靠辦活動或捐款能幫助的人太有限，決定從政參選立委，改變社會。

林義豐去年以素人身分參選台南市長，用充滿個人魅力風格的網路影片行銷，秀出上半身體格證明自己70歲仍老當益壯，競選期間以網路票選方式，連辦數場大型電音派對，在網路掀起一陣「虧雞福來爹」旋風，獲得不少年輕網友支持。

去年台南市長共有6人競選，林義豐獲8萬4153票，以第4高票落選，得票數還贏過成大教授許忠信與前台南縣長蘇煥智。

林義豐表示，原本這回想參選總統，因為錯過登記連署時間，只好作罷，他覺得大家仍對自己有期望，決定「撩下去」，參加第5選區立委，挑戰現任民進黨立委林俊憲，要以從政來改變惡質的政治文化。

林義豐14日決定參選，15日將召開參選宣傳，競選團隊已作好競選海報，詳細內容將在15日對外宣布，林義豐參選消息一出，選民關心他的角色定位？「他出來能影響到誰的票源？」

(中時 )