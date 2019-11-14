台灣保母整體年齡偏高，逾五成七超過50歲，其中近一成八更是超過60歲以上的阿公、阿嬤級。衛福部社家署因此修法，自己育有幼兒的保母，白天收托人數從原本1名放寬至2名，預告期僅30天，最快年底上路。

社家署統計，截至今年六月底，全台共有2萬6544名保母，其中20-29歲占率只有2％，30-39歲占12.37％，40-49歲占28.12％，50-59歲占39.6％，60-69歲占17.38％，70歲以上占0.52％。40歲以下的保母不到一成五。

社家署署長簡慧娟表示，舊規定夜間收托2名兩歲以上幼兒者，白天只能再收托1人，相當於自己育有兩名幼子的保母白天只能收托1人、收入少，影響育齡女性擔任保母意願。

根據修正的「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，未來夜間收托，或自己育有2名二歲以上幼兒的保母，白天可另收托的人數從現行的1人增加至2人；另新增，夜間收托，或自己育有1名未滿二歲及1名二至五歲幼兒，白天可另收托1人。且子女的計算，從現行的6歲以下，放寬至未滿5歲，保障家有幼兒的保母工作權，保母整體年齡可望降低。

此外，過去保母收托地點限居家，未來還可到企業指定的地點，即使是小規模企業也可為員工聘請保母，盼增加友善職場。

但不少保母仍認為，收托不應限制把自己的孩子列入計算，簡慧娟表示，一個人照顧量能有限，光是照顧兩歲以下幼兒就很花心力，維持收托人數才能保證收托品質。

面對少子化問題，衛福部長陳時中強調，政府致力解決托育問題，未來四年托育預算將從現行500億逐年增加到1千億，要達到幼兒「國家一起養」的目標。

托育政策催生聯盟專員黃喬鈴表示，目前保母不僅有年齡斷層問題，且在政府放寬2-3歲托育補助後，更有保母人力不足的隱憂，這些情形凸顯保母人力招募、培訓與管理機制不足。

(中時 )