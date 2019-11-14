日韓為二戰勞工爭議摩擦不斷之際，南韓慰安婦受害者及遺屬對日本政府提起的民事索償案周三（13日）首次開庭。受害者要求日方向20名遺屬每人賠償2億韓元，案件在首爾中央法院開審，但日方以國家主權豁免權為由，拒絕出庭。

根據東網報導，多名慰安婦及遺屬於2016年12月提起訴訟，但韓方向日本政府寄送起訴書後，日方根據《海牙公約》，主張國家不受他國司法管轄，並將起訴書退回。南韓法院其後根據「公告送達」程序，起訴書自今年5月9日起被視為已送達，並展開庭審。由於日方並無出庭，故法庭只能依據原告主張作裁決，未知需時多久。

其中一名前慰安婦李元玉在開庭前稱︰「日本必須出庭。他們必須為對那些無辜孩子所做的傷害，作懺悔和真誠道歉。」但日方多次堅持，日韓二戰慰安婦問題的賠償責任等，在1965年日韓兩國簽署《日韓請求權協定》、並支付援助金後已解決，因此不會接受韓方提出，要求日本承擔法律責任和賠償義務的要求。

(中時 )