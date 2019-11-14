2012年起每年11月第二週日是田中馬拉松登場的日子，自第一年起泰山企業支持從不停歇，積極參與地方賽事。這場賽事從早年的秒殺報名，到近年的搶不到名額，今年更是5萬人搶著擠入田中小鎮的人情味賽事，僅有1.2萬人可以中選。因為人數逐年上升，泰山的贊助也隨之升溫，提供賽道的足量的飲水與適量的點心及飲品，讓在地鎮民一路都有資糧為跑友打氣。

田中馬最大的特色就是充滿人情味、體驗開心歡樂、享受田園風光的賽事，全程不以競速為目的，只希望跑友開心健康享受過程。這樣的氛圍也讓泰山企業的員工帶動了路跑風氣，從第一年的8人報名參賽，到現在第八年已經影響員工帶著親友報名參賽達154人，每一年都有超過50位志工投入馬拉松的補給工作，總有志工一次扛出三箱泰山純水，每幾秒就要送出一瓶純水，還要搭配微笑及道賀話語，感動許多跑友道謝。泰山企業董事長詹逸宏與總經理詹景超第四年帶領團隊在田中起跑，泰山漳洲食品董事長詹皓鈞今年也從10公里晉級挑戰21公里，足見泰山在田中馬賽會上完全投入。

2012年起每年11月第二週日是田中馬拉松登場的日子，今年更是5萬人搶著擠入田中小鎮的人情味賽事，僅有1.2萬人可以中選。(泰山提供)

泰山補給更不在話下，跑友最需要的飲水以泰山純水及Twist Water全程供應，更有電池造形的機能飲料「霸虎BUFF」為跑友充電。今年新品「強」氣泡水除了在賽道上補給，賽後也發揮娛樂效果，慶功區很多選手以「強」力氣泡水花祝賀完賽。點心是泰山的強項，地方媽媽與「用點心做點心」的泰山理念相融，賽道上的豆漿加泰山八寶粥、泰山花生仁加湯圓、泰山點心冰等等創意都是地方啦啦隊的創意。今年因應東南亞穆斯林需求設有「清真」補給站，泰山一口氣把印有HALAL標章的各種點心奉上，給印尼店的婆婆媽媽們發揮創意，也讓穆斯林朋友吃的安心又溫馨。

泰山企業邁進70週年，身為田中在地的企業感謝田中人情濃厚，對工廠多友善包容，泰山當然也善盡工廠的管理責任，空污、水、廢棄物管理都優於法規標準，並追求更友善環境的工廠管理方式。泰山年年也藉田中馬向鄉親及來賓道謝，並從上而下鼓勵員工運動，挑戰自我目標，提醒同仁工作不忘照顧健康，維持好的身體，享受更好的生活。

(中時電子報)