國民黨昨天提出2020大選不分區立委名單，其中規劃的軍系立委人選前陸軍副司令吳斯懷引發爭議不斷，國民黨決定在明天下午舉行臨時中常會後提出新名單，有消息傳出，有可能由目前擔任安得烈食物銀行執行長，有「史上最強發言人」之稱的前國防部軍事新聞處長羅紹和入列，國民黨內部認為，羅紹和的溫和清新的形象，將可大幅扭轉目前提名名單惡評不斷的劣勢。

羅紹和在2016年以少將退伍後，不接受任何安排轉任機會，反而隻身轉往安得烈食物銀行擔任執行長，從事關懷弱勢家庭孩童的工作，一圓他人生作公益的夢。

羅紹和目前在安得列食物銀行擔任執行長，默默為弱勢家庭與孩子付出。(翻攝羅紹和臉書)

羅紹和畢業於政戰學校31期畢業，政戰學校新聞研究所碩士。父親為來自於雲南省耿馬縣的國軍老兵，母親為臺灣客家人。由於父親是滇緬孤軍，艱苦奮戰後孤身逃難來台，卻在823炮戰中受傷退役，因生活困苦，父母親一度將羅紹和與弟弟送給育幼院代為照顧。

由於有這段成長歷程，羅紹和過去就表示因小時候家境不好，在當軍人的時候，就經常關心社會、經濟問題，常使他感受到貧困家庭孩子的心情。退伍這三年來，羅紹和默默為社會做公益，不管在社會各界及部隊中均獲得一致好評，若國民黨能考慮提名，將會對形象有大大加分效果。

(中時電子報)