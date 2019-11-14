狄鶯、孫鵬獨子孫安佐好不容易挺過在美國發生的恐攻風波，回台後找到學校安身又開啟YouTuber事業，卻在形象漸漸轉好之際，返台不到1年又捲入桃色糾紛，網紅米砂(Misa)泣訴跟孫安佐發生關係意外懷孕，在男方交往網紅阿乃後選擇墮胎，阿乃則跳出來護男友火大開戰，演變成兩個女人的戰爭，而對於這些紛擾，媽媽狄鶯語出驚人，甚至還讚賞了孫安佐。

孫安佐即將出面說明一切，據《自由時報》報導，對於兒子捲入桃色糾紛，狄鶯先前受訪曾冷笑表示看完「我都笑了」，反而強調孫安佐很單純、很乖，都是因為長太帥樹大招風，「有些人愛不到他就會想辦法破壞」，做媽的她覺得還OK，適可而止、不要太誇張就好，「笑一下就過了」。

狄鶯強調，孫安佐返台後，生活都在她掌控之中，不可能出什麼差錯，遑論兒子比他們夫妻倆聰明，知道什麼不該做，狄鶯嘆兒子就是一個很乖的孩子，認真地生活，很得學校同學、校長喜歡，發生這些風波後，是孫安佐反過來安慰她這個媽媽，要媽媽不要操煩，讓狄鶯大讚兒子是「真男人」。

(中時電子報)