南韓《朝鮮日報》14日報導說，美國政府連日來一直就延長《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）及上調防衛費問題，向韓國進行多次施壓。在GSOMIA終止時，美方計劃發出言辭犀利的批判聲明，目前該聲明正在撰寫中。此外，美國高級官員也接連出面，要求延長GSOMIA，甚至稱「若韓國不接受我方意見，將會面臨『完美風暴』（Perfect storm）」

據報導，美國外交消息通13日表示，「美國政府認為GSOMIA存在終止和延長兩種可能性，正在準備兩版聲明」。據悉，此次負責撰寫聲明的機構係白宮，而非美國國務院。

美國政府相關人員表示，「這段時間，以美國部長級官員為首的各級人士表達了希望GSOMIA延長的態度」「美國希望韓美日三國可以加強合作，若韓國最終拒絕我方要求，將會引發軒然大波」。另一位相關人員則表示，「若韓國不接受我方意見，將會面臨『完美風暴』」。

駐韓美軍司令官12日在京畿道平澤基地召開就任1周年記者會時表示，「若GSOMIA終止，可能會向（朝中俄等）周邊國家釋放出我們軟弱的錯誤信號」。他還表示，「GSOMIA的根本宗旨是，向本地區釋放出韓日兩國放下歷史間的差異，一切以東北亞地區安全與穩定為先的信號」。

對於正在進行的《防衛費分擔特別協定》（SMA）談判，他表示「美國駐韓大使哈里斯最近提到『韓國政府有能力多分擔一些，也應該多分擔一些』，對此我表示同意」。駐韓美軍司令官親自就防衛費以及GSOMIA問題施壓實屬罕見。據預測，13日訪韓的美國參謀長聯席會議主席米利及將於14日抵韓的美國防長艾思博也將會強調GSOMIA及防衛費問題。

而韓國政府則表示，若日本的態度沒有絲毫改變，將很難延長GSOMIA。韓國外長康京和正在考慮近期訪問美國，並就韓國的立場進行說明。GSOMIA將於本月22日終止，恰巧在22-23日康京和將參加在日本名古屋舉行的G20部長級會議。

(中時電子報)