內政部部務會報14日通過修正「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，防堵不法團體經營跨國婚姻，若跨國婚姻媒介法人遭廢止許可，代表人4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員。

內政部表示，過去曾有團體在遭廢止許可前後，即另申請成立新的跨國婚媒法人，續行不法，影響民眾對法人的信賴。故這次修正「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，明定遭廢止許可之法人的代表人，4年內將不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員；且不得同時任職於不同的跨國婚媒法人，以保障民眾權益。

此外，為給予違法者自新的機會，及考量民眾職業自由與比例原則，這次也調整不得申請從事跨國婚媒的管制年限，對於僅違反行政法規者，調整為管制4年；違反刑法等刑責較輕者，則管制10年；其餘仍為永久管制。

內政部指出，為簡政便民，這次也放寬跨國婚媒許可證的有效期限，從原本的3年效期，放寬為4年，以簡化申請許可證的作業。

(工商 )