北區業務組首推「雁行計畫」，鼓勵轄區院所以雁群合作精神組成團隊。（健保署北區業務組提供／甘嘉雯桃園傳真）

林口長庚醫院領航548家院所成為桃竹苗地區最大團隊，署長李伯璋肯定成果。（健保署北區業務組提供／甘嘉雯桃園傳真）

長庚團隊發展多項貼心服務，讓民眾獲得更貼心更在地化的醫療照護。（健保署北區業務組提供／甘嘉雯桃園傳真）

轉診無礙 林口長庚雁行團隊成果豐碩

健保署自2018年起積極推動分級醫療雙向轉診，北區業務組首推「雁行計畫」，鼓勵轄區院所以雁群合作精神組成團隊，林口長庚醫院領航548家院所成為桃竹苗地區最大團隊，同時也是全國第一家率先組成分級醫療垂直整合團隊的醫學中心，署長李伯璋肯定成果，並在14日舉行研討會。

長庚團隊經過1年多的努力，至今年9月以電子轉診平台雙向轉診高達8.7萬人次、下轉到基層診所約2萬人次為全國第1，並發展多項貼心服務，包括「轉診優先預約綠色通道」及「轉診便利系統即時通知」等特色服務，讓民眾獲得更貼心更在地化的醫療照護。

謝女士與次子都是肝病患者，長期於桃園龜山住家附近基層診所看診，2018年11月由醫師為其作腹部超音波檢查發現疑似異常腫瘤，立即以健保署電子轉診平台，安排謝女士轉至林口長庚進一步檢查，確診為肝癌，幸好發現得早，迅速將肝腫瘤切除後待病情穩定，轉回原就診診所就近照護追蹤，有病情需要再透過轉診回長庚處理，謝女士由衷感謝雙向轉診合作照護，使她得以及早治療恢復健康，全家人也受惠如此高品質又便利的分級醫療就醫模式。

李伯璋表示，健保署配合衛福部積極推動分級醫療，建置電子轉診平台及健保雲端系統，以強化院際間就醫資訊暢通使民眾能安心轉診，近2年全國運用電子轉診平台雙向轉診達170萬人次，下轉基層達29萬人次，其中北區於桃竹苗組成12個雁行團隊、合作院所832家、涵蓋特約家數61％，雙向轉診成效達32萬人次，並鼓勵雁行團隊發展「資訊共享加值APP」、「病人用藥整合」及「專科支援共照」等便利轉診政策。

謝女士母子在長庚醫院與診所合作下，實現分級醫療照護家人健康相守「平凡幸福」的溫馨故事拍成微電影，而研討會安排北區、中區標竿團隊分享特色與成果，包括以專科聯盟特色發展轉診模式，由桃園醫院「骨醫聯盟」及基層診所「COPD、Asthma及DM共照模組」分享成果；另智能整合共照模式，由林口長庚及為恭醫院分享報告，另邀請專家學者共同討論分級醫療過去、現在、未來，共享一場智慧的饗宴，期能精進分級醫療合作造福民眾。

(中時 )