▲明潭國小英語營，讓學生學習民宿的接待實務及各種實用應對英語交談。（楊樹煌攝）

▲明潭國小英語營，老師帶領學生以觀光英語快樂學習。（楊樹煌攝）

▲英語營的老師個別指導學生將日常生活融入英語會話。（楊樹煌攝）

▲參與明潭國小英語營的全體教職員與參加開幕式的貴賓合影。（楊樹煌攝）

明潭國小舉辦為期兩天的英語營，今14日舉行開幕典禮，活動最受學員期待的是，以觀光英語為主軸，將學習英語教室直接搬到戶外，讓學員「從做中學」，直接在情境中演練，包括學習民宿接待、腳踏車如何租賃、日月潭觀光景點介紹等觀光英語，普受學生喜愛。

明潭國小校長張媛媛指出，會促成辦理英語營，主要是三育基督書院雙語商務學系柯嘉永系主任、王書瑀教授、方錦榮教授、Dr.Tooley 及Dr.Lilian帶領28位大學生到日月潭進行社區服務，以觀光英語為主軸，透過與孩子互動，傳遞學習英語樂趣，把潭區孩子日常生活上會遇到的英語全都融入，因而讓學生熱切期待。

英語營今天舉行開幕典禮，魚池鄉長劉啟帆、水社村長黃瑞榮、家長會長葉志成、副會長連家毅、前會長林俊緯、莊理暉及委員等都到校鼓勵營隊學生，會長並贊助營隊2天點心，且家長也熱心提供民宿等讓學生進行實地練習。

首日活動由學生進行分組闖關，有民宿業的接待實務，地點為校榜的愛之屋，讓學生直接對來住宿的外國人練習登錄（check in），退房（check out），和行李放置等櫃台人員各種實用應對英語交談。

並有伯樂腳踏車店租借腳踏車實務，讓學生當1日店長，將各式各樣腳踏車租出去；以及在日月潭遊客中心的對遊客進行日月潭觀光景點用英語介紹，推展自己家鄉、促進地方觀光發展。

明天將進行餐廳點餐（meal order）與泡紅茶（brewing black tea），把日月潭餐廳特色菜與如何泡紅茶用英語來介紹。下午則返回學校後方的茶改場戶外教育（field trip），呼應108課綱的校訂課程茶改場社區文化踏查，完成2天的快樂學習！

(中時 )