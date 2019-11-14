現役美軍步兵多以配備防彈頭盔與防彈背心，已經有效的提高士兵存活率，未來還會更進一步，步兵護甲的覆蓋率更全面，肩部、腰部、跨部也能防彈。

任務與目的(task and purpose)報導，美軍特種部隊司令部(SOCOM)發言人提姆·霍金斯（Tim Hawkins)表示，未來的步兵裝甲是「輕型聚乙烯（PE）肢體防護裝甲」，它是原先「戰術突擊輕型動力服」（TALOS,又稱青銅戰士）的數子系統之一，TALOS是原本特戰司令部開發的有動力機械外骨骼，俗稱為「鋼鐵人」。不過這個研發案在今年2月中止，所幸它的子系統還有一些成果。

霍金斯說，與現行的標準步兵防彈衣，提供的身體覆蓋率19％相比，新裝甲的身體覆蓋率達到44％以上，包括士兵的肩膀、體前側、前臂和跨部都能顧到，而且輕型聚乙烯既強固又輕巧，比現行的標準防護裝備輕了25％（約三磅）。

新的護甲能覆蓋肩部、身體側，還有鼠蹊部。(圖/美國陸軍)

防彈衣的遮蓋率增加，也就更好的提升士兵的存活率。(圖/美國陸軍)

儘管SOCOM官員在2月證實，完整的TALOS Mk 5戰鬥服原型，並沒有完成，但是霍金斯表示，先前的研發並非白費工夫，司令部目前正在檢視TALOS開發專案的10個子系統，用於「進一步的成熟和測試」，其中最主要的是輕質聚乙烯裝甲。

輕質聚乙烯裝甲成了美軍防護系統的搶手貨，2017年，美國陸軍納迪克士兵研究開發和工程中心（NSRDEC），推出了超高分子量聚乙烯（UHMWPE）製成的戰鬥頭盔，與現有的頭盔相比，其重量減輕了40％。

到了今年9月，美國陸軍研究實驗室也表示，一種基於UHMWPE的化合物開發而成的防彈材料，強度是鋼的14倍，卻比鋼輕8倍，而且容易鑄造或成形，能夠做為士兵、車輛和其他陸軍資產的保護裝甲。

即將離任的TALOS工程負責人亞歷克‧馬康姆上校(Alex MacCalman)在今年5月就透露，陸軍對於TALOS的外殼，也就是強化聚乙烯很有興趣，尤其看到它能更好擋下AK-47子彈。

(中時電子報)