苗栗5大經典小鎮具觀光潛力，14日苗栗縣副縣長鄧桂菊等人行銷地方特色。（何冠嫻攝）

交通部觀光局擴大國旅秋冬遊，擊出多項優惠，苗栗縣政府更加碼好禮，讓遊客免費泡湯體驗鄉鎮之美，以划算價格相約苗栗好吃好玩。

苑裡、公館獲交通部票選經典小鎮第1、5名，大湖及南庄則列客委會10大客庄小鎮，觀光資源豐富，今年縣府辦理春遊專案，民宿住房率，較去年同期提升將近4個百分點，約3500萬元，創造將近1.6億元的經濟產值；旅館住房率則提升近2個百分點，約200萬元，創6.5億元的經濟產值。

下半年縣府推出「走玩苗栗秋冬遊」加碼多項好康，14日副縣長鄧桂菊與立委徐志榮夫人王慧珍等人，與「哦熊組長」和貓裏喵啟動秋冬遊優惠方案。

文觀局長林彥甫表示，苗栗住房平日4人房下殺到3000元有找，憑住宿憑證到合作的溫虎山溫泉、錦水飯店、日出峇里、騰龍山莊及湯悅溫泉等5處免費泡湯，另有夜市券及縣府加碼的精美識別證組。

林彥甫說明，即日起到經典小鎮第1、第5名的苑裡、公館、雙慢城三義、南庄和客委會推薦的十大客庄小鎮大湖旅遊，至旅遊服務中心以合照打卡可兌換識別證組，讓遊客在苗栗好吃好玩享優惠外，還有好康禮品滿載而歸。詳情可追蹤苗栗玩透透臉書粉絲專頁。

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