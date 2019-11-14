台中大遠百年度大展「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」14日起到12月1登場，今年匯集千樣蘋果商品，蘋果醬、蘋果乾、蘋果乾等，更獨家引進產量稀有的夢幻品種「小蜜蘋果」，要給消費者滿滿的蘋果香。
日本青森弘前縣是日本最大的蘋果產地，在台灣蘋果盛產之季，青森蘋果也大舉到台灣行銷，而台中大遠百更是第三年與弘前市合作，舉辦「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」。
值得一提的是，今年特別引進產量稀有的夢幻品種「小蜜蘋果」果肉含有70％果蜜、香氣濃郁，是喜歡蜜蘋果的果粉們夢幻珍品。
14日開幕式，特別以弘前市的睡魔祭典中熱鬧歡騰的睡魔神轎遊行迎接來賓，而活動期間週末假日還有精彩的日本旅遊講座、料理DIY、美食試吃等活動，多元呈現弘前市特色風情，開展首10日(即日起11／23)持HG卡於全館當日消費滿2000元可免費兌換蘋果乙顆(每日限量150顆)。
(中時 )
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