開幕由遠東百貨企劃長劉志成以及弘前市副市長鐮田雅人攜手揭開巨型弘前蘋果，象徵平安喜樂分享給大家。（馮惠宜攝）

台中大遠百年度大展「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」14日起到12月1登場，今年匯集千樣蘋果商品，蘋果醬、蘋果乾、蘋果乾等，更獨家引進產量稀有的夢幻品種「小蜜蘋果」，要給消費者滿滿的蘋果香。

日本青森弘前縣是日本最大的蘋果產地，在台灣蘋果盛產之季，青森蘋果也大舉到台灣行銷，而台中大遠百更是第三年與弘前市合作，舉辦「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」。

值得一提的是，今年特別引進產量稀有的夢幻品種「小蜜蘋果」果肉含有70％果蜜、香氣濃郁，是喜歡蜜蘋果的果粉們夢幻珍品。

14日開幕式，特別以弘前市的睡魔祭典中熱鬧歡騰的睡魔神轎遊行迎接來賓，而活動期間週末假日還有精彩的日本旅遊講座、料理DIY、美食試吃等活動，多元呈現弘前市特色風情，開展首10日(即日起11／23)持HG卡於全館當日消費滿2000元可免費兌換蘋果乙顆(每日限量150顆)。

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