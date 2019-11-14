台南市柳營區劉啟祥百年故居，將在16日舉行草地市集音樂會，集結市集、野餐、寫生、音樂多種藝術人文活動，讓民眾感受藝術家的生活態度，偷得浮生半日閒，緩解日常的緊張步調，內容豐富。

南市府文化局民治文化中心管理科表示，劉啟祥是知名畫家，1910年生於柳營，是台灣早期畫壇中少數同時擁有留學日、法經驗的藝術家，紀念館在2018年底修復完成，其中指標建築頤樓是他的故居，而在頤樓草地旁的建物則是劉啟祥興闢的畫室，歐式風格的精美西洋樓建築吸引遊客前來，成為著名的文青散步勝地。

周六登場的「秋之美樂集」，集結市集、野餐、寫生、音樂多種藝術人文活動，並嚴選在地市集攤商，透過充滿溫度的手作、雜貨、植栽，展現在地青年創意，紀念館前的大草地也開放民眾野餐，結合時下環保意識的自助餐點，在感受生活步調之餘也能兼顧環境。

民眾也可到畫室咖啡索取畫紙現場寫生，完成的作品可以現場兌換飲品，畫室咖啡也會留下畫作展示，讓更多訪客欣賞，另外主辦單位也請來吉他音樂創作團體「牧歌音樂工作室」，帶來改編自吳晉淮大師的及同時代的老歌作品。

(中時 )