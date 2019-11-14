13歲CEO香港女孩葉礽僖接受公視微紀錄片類型兒少節目《小孩酷斯拉》訪問，她在2016年獲得香港AIA小創業家大挑戰比賽的冠軍，當時參賽所設計的兒童學習交流軟體發想藍本，正是源於自身在2015年來到台灣學習中文的經驗。葉礽僖表示：「我想出台灣學語言的經驗，Idea是上網可以交朋友，認識全世界的其他孩子，也一起學新的東西。」

現年14歲的葉礽僖在接受節目專訪時指出，在香港都是說廣東話或英文，所以是在10歲到台灣參加語言訓練營才學好中文，笑說：「在那個情況下只可以說中文，所以進步神速。」後來她想要設計一個App，希望給小孩一個安全好玩的地方，讓大家彼此交流，學習新語言；最後開發出的應用程式「MinorMynas」從2017年剛推出時僅有4個用戶，逐步成長到已經有來自50多個國家的5萬多個用戶下載使用。

葉礽僖（右）拜訪App指導顧問Nio Liyanage。（公視提供）

雖然展現了令大人驚艷的創業潛力，葉礽僖卻因為對男孩子、音樂、化妝、衣服絲毫不感興趣，因此在剛上中學時慘遭同學排擠，她直言：「做MinorMynas大部分是跟大人互動，所以跟小孩相處好像是另外一個世界。」葉礽僖的母親羅雅慧回想當時發現女兒竟然焦慮到拔頭髮，才驚覺事態嚴重，最後做出在家自學的決定，更語帶感謝：「可能一個小孩子會覺得學校就是一切了，但幸好有MinorMynas讓我們知道礽僖在接觸外面真實世界是沒有問題的，其實她在創作MinorMynas的同時，MinorMynas也不停在幫助她。」

葉礽僖坦承11歲時，不愛說話、不想主動認識別人、寧願看書，面對困境時，總會想躲起來或逃跑，但14歲的自己變得更有責任感，「不只是因為我是CEO，過去幾年的經驗也讓我發現，其實我才是讓自己陷入困境的人，也只有我能解決問題。」走出霸凌陰影的她變得外向，面對他人也會主動開啟對話，葉礽僖感性說道：「離開學校之後，透過MinorMynas交到許多朋友，謝謝MinorMynas讓我變成更好的人。」

(中時 )