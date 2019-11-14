美國總統川普彈劾調查公開聽證會登場，民主黨人士希望藉此說服選民川普應被罷黜，只是密西根州和賓州這兩個2020大選關鍵州選民心中已有定見。

密西根州和賓州這兩州在過去總統大選都是民主黨的鐵票倉，在2016年卻轉向共和黨，讓共和黨的川普以不到1％的差距贏對手，成為勝選關鍵。

從支持民主黨歐巴馬改而支持共和黨川普的賓州選民朱海克，還沒決定2020要投給誰，他說，彈劾調查「只是一場秀」。他說：「每個人都知道所有事實，也已經打定主意。這發揮不了任何作用。」

密西根州的45歲汽車工人墨菲認為川普不適任，而彈劾調查不可能改變他的看法。他說，自己帶著厭惡觀看公開聽證，「我沒聽到任何證據，能讓我相信他在為國家做最有益的事」。

賓州川普的鐵粉丹布羅修也說「電話門」調查不會動搖他。「我完全支持總統。我跟很多人談過，他們很滿意自己的401（k）退休金帳戶、股票跟工作，民主黨人不想談這些，我認為他們會付出代價。」

路透社/易普索本月4、5日的民調顯示，75%民主黨人支持彈劾，而79%共和黨人反對彈劾。部分選民也表達自己的無力感，認為國會議員本身似乎也對本案存有偏見。

密西根州奧塞柏中間派選民胡薩斯說：「我不欣賞許多參眾議員還沒看到證據，還沒在適當場合進行討論，心理似乎就已經有了答案。」就連還沒決定投票意向的搖擺選民，也不認為彈劾調查能幫他們決定要投誰。

(中時 )