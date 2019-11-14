由日本網友桜花@いらすとこみっしょん5k〜製作分享的霸氣港男造型P圖。（圖／推特@Yurukuyaru)

香港反送中示威不斷升級，受到國際矚目，而警方施放催淚彈已經成為香港市民經常可見的景象，幾乎無時無地都可能成為煙霧彌漫的「戰場」。就在昨日催淚煙瀰漫的香港街頭上，一張港男淡定穿越催淚煙霧取外賣餐點的照片引起熱議，日本網民瘋傳之餘還競相改圖，為這名帥氣男子增添裝配備或修飾裝扮，成為嚴肅政治抗議中另一番趣味景象。

據港媒《香港01》報導，這張據稱是由香港《新傳網》黃錦瑜所拍攝的照片中，一名髮型整齊、身著淺色襯衫及西褲的年輕男子，手裡提著塑膠袋似是裝著外賣便當，穿過催淚煙霧瀰漫的香港街頭，眉頭都不皺一下。其霸氣的姿態還頗有當年周潤發低眉回首的架式，照片很快地在網上瘋傳。

日本網友シキ@こんがりベーコン所製作的日本武士刀風格。(圖／推特@siki_Fr514）

星際大戰電影光劍版改圖。（圖／推特@element0407)

報導說，近期香港反送中抗議從11月11日起在網民發起「全港三罷」，不少西裝打扮的中環金融區才俊於午飯時段上街表達訴求，警方則發射催淚彈驅散。而這名身形健碩的港男於煙霧彌漫的街道中獨自拿著外賣飯盒走過時被拍下，其外形與氣質特別吸引日本網民，在推特上分享後立即被瘋傳，更有許多日本網民不為其瘋狂改圖，加上各式先進裝備與帥氣打扮，除了戰地裝之外，連金剛狼造型也一併上場。

日本網友スイフト@立川シャイニーカラーズ製作電影海報版改圖。(圖／推特@swift283）

日網友製作霸氣港男另一電影版改圖。（圖／推特@BF4_BF1)

(中時電子報)