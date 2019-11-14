一名少女日前單獨在學校合作社買東西的時候，竟然遭到顧店的員工襲胸猥褻。這名員工事後被地檢署依加重強制猥褻罪起訴。

聯合新聞網報導，這名國中少女說，色狼起初問她「可以摸妳嗎？」然後就冷不防的伸手襲胸，甚至用嘴巴猥褻。讓她根本來不及閃躲，加上怕自己打不過他，因為也不敢制止對方的行為。

這名合作社之狼坦承自己至少這樣得逞四次，檢方也認為少女判斷不足以分辨好壞，因此認定合作社之狼違反少女之意願強制對其猥褻，依加重強制猥褻罪起訴這名惡狼。

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(中時電子報)