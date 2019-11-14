至少四次 少女學校逛合作社慘遭狼吸奶 17:312019/11/14 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名少女日前單獨在學校合作社買東西的時候，竟然遭到顧店的員工襲胸猥褻。這名員工事後被地檢署依加重強制猥褻罪起訴。 聯合新聞網報導，這名國中少女說，色狼起初問她「可以摸妳嗎？」然後就冷不防的伸手襲胸，甚至用嘴巴猥褻。讓她根本來不及閃躲，加上怕自己打不過他，因為也不敢制止對方的行為。 這名合作社之狼坦承自己至少這樣得逞四次，檢方也認為少女判斷不足以分辨好壞，因此認定合作社之狼違反少女之意願強制對其猥褻，依加重強制猥褻罪起訴這名惡狼。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 正妹脫光光如廁 門突然開了... (中時電子報) #少女 #合作社 #襲胸 #吸奶 #猥褻罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 少女裸照傳男同學 瘋傳校園 04:102019/11/10 社會新聞 性愛趴大玩「姊妹丼」 男上訴隔天死亡 14:342019/11/10 社會 16歲少女警署內遭輪姦懷孕？港警回應了 15:122019/11/10 社會 變態男假問路真襲胸 女子摔倒送醫 22:512019/11/10 社會 2色男約3少女摩鐵性愛趴 下場詭異離奇 08:432019/11/11 社會 嘉義傳機車狼連續襲胸 警蒐證緝狼 18:322019/11/11 社會 色男假問路真襲胸 竟辯稱心情不佳 09:492019/11/12 社會 太妍到美國遛愛犬！一抬手「纖細A4腰」乍現 14:062019/11/13 星光 男嘿咻13歲少女19次 換3年牢裡蹲 09:082019/11/14 社會 小6女吐苦水不想上課 男網友帶回家嘿咻 11:482019/11/14 社會 社會熱門新聞 不能白幹！ 渣男性侵弱智少女還要拿錢 - 社會 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 至少四次 少女學校逛合作社慘遭狼吸奶 - 萬象 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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