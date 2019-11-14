香港多家大學持續出現遭到示威者闖入破壞的情況。香港城市大學14日下午緊急宣布，由即日起至周日臨時關閉校門。此外，香港理大則要求所有員工盡快離開校園，以維護自身安全。

城大發聲明指出，城大校園昨晚至今日清晨遭到大規模破壞，多處地方被毀壞，包括劉鳴煒學術樓懷疑被縱火、楊建文學術樓各處亦被多名身份不明蒙面人士闖入破壞，及在化學生物實驗室外徘徊。城大正檢視各處情況和點算損失，會派員加緊把守實驗室，以策安全。校長郭位及管理層高度關注事件。

聲明又稱，據校方了解，警方並沒有進入城大校園範圍或學生宿舍，而執法人員如欲進入城大校園執行職務，必須遵循既定指引和規定，並先與校方溝通。大學會繼續根據機制，處理相關事宜及向有關方面了解情形。

城大亦留意到網絡上有不少傳言，指謠言止於智者，呼籲各方保持冷靜和克制，勿讓街頭政治入侵校園。

此外，香港理工大學向員工發出通告，指由於人身安全風險持續上升，要求所有員工盡快離開校園。

警方表示，早上約6時45分，有暴徒由香港理工大學方向，向數名在尖沙咀柯士甸道與漆咸道南交界巡邏的警務人員射箭，行為足以致命，警方增援後，對方繼續投擲花盆，並再兩輪射箭，事件中沒有警員受傷，警方在現場檢獲6支箭，案件暫列「襲警」，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

而防暴警察亦於早上9時前，先後兩度在漆咸道南及柯士甸道一帶，向理工大學方向施放催淚彈。聚集在理工大學的黑衣人，繼續向對開的暢運道投擲雜物，有巴士受阻，要掉頭離開。

(工商 )