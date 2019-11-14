香港反送中警民衝突進一步升級，全球知名的香港中文大學也淪為警民對峙的戰場。對此，前新北市長朱立倫在臉書上表示，警察不是解決政治僵局的工具，若要解決政治僵局，首重傾聽對話，並呼籲港府與北京走出同溫層，傾聽理解香港年輕人的訴求，以重建信任。

對於香港反送中警民衝突進一步升級，前新北市長朱立倫在臉書上呼籲港府與北京走出同溫層，傾聽理解香港年輕人的訴求。影片為14日香港持續「大三罷」運動，警方對示威群眾發射催淚彈。

朱立倫表示，交警當街槍擊黑衣青年與阻擋抗爭的綠衣老伯被放火，畫面同樣震撼；而香港中文大學成為鎮暴警與抗爭青年對峙的「戰場」，連試圖調停的段校長也不能倖免，再加上許多未經證實、偏頗，或誇大扭曲的訊息在媒體與社群網站上蔓延，把港陸台不同群體的認知拉得更遙遠─一方指責這些抗爭者是「被境外勢力煽動的暴民」；另一方把港警全部描述為「暴力黑警」，讓警民對彼此敵意升高，導致信任重建與恢復和平法治，都更難。

朱立倫說，他自6月初香港首次百萬人上街時，就曾聲援過港人對民主自由的追求，並指出僵局關鍵是「不信任」，呼籲港府面對抗爭訴求，開啟公共對話，並於9月時指出因「民主與否的差別」，讓港府回應遲緩；10月時疾呼「任何一個政府，都不該讓警民間陷入這種長期對峙、互相傷害」，並指出「警民衝突的根本，是政治失能」。

朱立倫強調，警察是社會秩序的維護者，不是解決政治僵局的工具，要解決僵局，責任仍在執政者手中；若要解決政治僵局，首重傾聽對話。他建議港府與北京當局走出同溫層障蔽，傾聽理解香港年輕人的訴求，「這是重建信任的本源」。

此時正值國民黨陷入不分區立委名單爭議，朱立倫同時呼籲國民黨黨中央更重視社會觀感，以及黨內年輕同志的聲音，「國民黨不能離年輕人那麼遠。」

(中時電子報)