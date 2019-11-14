國民黨主席吳敦義名列不分區，引起黨內激烈反彈，傳出邱毅、吳斯懷可能被撤換，黨內知情人士批評，此舉是圍魏救趙，根本畫錯重點，其實只要吳敦義退出不分區，危機自然可以化解。

12日流出第一份名單，裡面並無邱毅，當時就被媒體駡翻天，足證問題與邱毅無關，而是因為吳敦義而起，後來吳敦義退到第十名，第八名改提邱毅，此舉實際無助解決問題，因為黨主席還是在安全名單之內，現在把邱毅、吳斯懷拿掉，給人感覺是圍魏救趙，把焦點導引到所謂「親中議題」上，「卻混淆黨主席根本不適合名列不分區的『核心問題』」。

國民黨黨中央發出緊急通知稱，明天下午兩點的臨時中常會，是討論「如何贏得2020總統及立委選舉」，並未提及不分區立委名單，但實際上，討論一定集中在不分區名單上，雖然吳敦義已表示，將會把自己排名再往後挪。但部分黨內人士認為，「釜底抽薪之計還是吳敦義退出名單之外」，否則即使是排第14名，仍難杜黨內悠悠眾口。

(中時電子報)