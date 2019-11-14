經濟部工業局與加工出口區管理處攜手，委託資策會創生處在高軟園區舉辦「數位轉型 X智慧製造-創新應用研討會」，祈透過研討會探討數位轉型的重要議題，協助台灣中小企業改變成長。（柯宗緯攝）

經濟部工業局、加工出口區管理處攜手合作，昨（13）日在高雄軟體園區舉辦第一場「數位轉型X智慧製造 創新應用研討會」，吸引百餘位南部企業參加，幫助南部廠商掌握數位轉型最新趨勢及商機。

工業局表示，「智慧製造」與「數位轉型」這兩項議題是目前工業局產業推動的重點政策，也是未來傳統產業升級轉型的重要方向之一，透過專家們的分享研討，將有助於提升南部產業對這兩項議題的認知。

加工處表示，本次研討會邀請業界專家分享數位轉型浪潮下，如何應用AI智慧科技協助在地企業掌握先機，同時加速展示了台灣企業如何與國際大廠共同合作。

資策會地方創生服務處戴偉峻主任，分享「數位轉型浪潮下的企業策略思維」，藉以提升企業加速數位轉型認知；另也邀請資策會資安科技研究所組長蕭榮興，來談「從資訊安全的角度來看數位轉型的價值與契機」。

資策會於今年7月成立數位轉型學堂，促進南部在地傳統產業導入AI、雲端、大數據、物聯網、體感等新興科技應用，進而提高產值及競爭力，同時帶動高軟園區知識服務業成長。

在產業應用部分，則邀請到全球人工智慧技術領航者的NVIDIA，該公司資深解決方案架構師劉冠良表示，為加速各行各業的人工智慧腳步，NVIDIA致力於提供人工智慧平台，提供開發工具在製造、醫療、零售等產業打造專屬人工智慧應用。以現行製造業對AI的使用率來說，則仍以瑕疵檢測比例居多。

不過由於現行常見的AOI設備過篩機率高，迫使業者往往要花額外人力成本進行人工第二次篩檢並進行分類，導入AI甚至可以改善原本超過70％的過篩率。

慧穩科技總經理林耿呈表示，公司至今已經實際運用包含智慧影像分析應用在工廠安全、AI瑕疵檢測幫助公司有效挑出產品良率高達95％；更導入到傳統加工業，運用AI將加工件的字元影像變形重新修正讀取，將影像辨識正確率提高到98.7％以上。

另位工業AI解決方案智合科技總經理李宗軒表示，該公司協助半導體設備供應商將原本人工目測鑽石作業全面自動化，協助客戶打造了全世界最小，且具備人工智慧的鑽石篩選機，產品良率更從2016年不到70％提升到今年的96％；此外與同為高雄的雷科科技合作，透過雷射技術來進行產品的返修檢測設備，及不規則形狀物件的檢測設備，皆成功導入市場。

加工處對輔導園區廠商數位轉型及協助高軟園區技術服務廠商爭取數位轉型商機不餘遺力，未來加工處將持續協助廠商導入智慧科技，加速產業轉型升級，尤其是結合區內優勢產業，帶動園區製造業厚植創新能量。

(中時 )