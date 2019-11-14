花燈車以台中國家歌劇院為主燈，除五彩繽紛LED燈設計，還會360度旋轉，成為所有花燈車中最亮眼的行銷利器。（盧金足攝）

感受時尚台中！2020台灣燈會副燈區在年底即將在文心森林公園以童趣樂園為主題，大量遊客除看花燈外，也會到全國知名的西屯逢甲夜市、大遠百、新光、老虎城等商圈逛街，創造燈會商機。（盧金足攝）

台中市西屯區公所規劃展示大台中29區特色的「29花燈車燈區」，西屯區的秋紅谷生態公園也成花燈車特色。（盧金足攝）

文化觀光拚經濟，點亮2020台灣燈會！即將登場的台灣燈會，規劃展示大台中29區特色的「29花燈車燈區」，西屯區以筏子溪、秋紅谷、東海路思義教堂、虹揚橋及歌劇院等景觀，搭配逢甲夜市，以「文化觀光拚經濟」為主題，打造成西屯區特色花燈車，西屯區公所區長陳寶雲表示，花燈車以國家歌劇院為主燈，除五彩繽紛LED燈設計，還會360度旋轉，成為所有花燈車中最亮眼的行銷利器。

花燈車將配合文心森林公園的副燈區，及明年在后里的主燈區遊行活動，讓市民一次看夠，其他時間則在主燈區內展出，參觀民眾只要逛完「29花燈車區」即可一窺台中各行政區的特色景點。

陳寶雲指出，副燈區在年底即將在文心森林公園以童趣樂園為主題，大量遊客除看花燈外，也會到全國知名的西屯逢甲夜市、大遠百、新光、老虎城等逛街，西屯各商家已雀躍等待各地觀光人潮到訪。

西屯區花燈車以國家歌劇院為主燈，設計360度旋轉方式，讓民眾於各個角度皆都能欣賞；因西屯區有一條美麗的彩帶「筏子溪」，孕育西屯300年來豐富物產與人文，故花燈車兩側底部以筏子溪為意象，周邊花香鳥語營造出生氣盎然的生態環境。

花燈車還特別設計逢甲商圈Q版娃娃拿著招牌美食珍珠奶茶及雞排，邀請民眾到商圈逛街吃美食，車頭以秋紅谷造景做包覆，搭配燈光色彩的變化，相信西屯區花燈車能成為最吸睛的亮點。

西屯以逢甲夜市庶民小吃全國知名，時尚的百貨公司業績也是全國第一，但其實西屯的人文風貌也特別豐富，有懷舊三級古蹟張家祖廟；而位於大肚山台地的都會公園，則是自然生態豐富的園區，代表的是「自然的西屯」。

「時尚的西屯」則是以新光三越、大遠百及老虎城為代表，加上水湳中央公園、興建中的美術館、圖書館、電影中心都在西屯，提供中部地區民眾多元化休閒活動場所。

最特別的是西屯極具特殊性神蹟特色的媽祖信仰，200多年前居住在西屯大魚池廖家閨女品娘，至南屯萬和宮依靈於老二媽神像的傳說至今深信不已，尤其老二媽祖臉龐上的眼淚，充滿濃濃的親情更是膾炙人口，因此，南屯犁頭店也與西屯大魚池約定讓「老二媽」每三年回西屯省親遶境，成為西屯區民間宗教信仰的一大盛事。

西屯區公所喜迎2020台灣燈會在台中，強調台中美景在西屯，邀請大家揪伴漫遊西屯，細細品味知性懷舊與創意時尚的西屯！

(中時 )