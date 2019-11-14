花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府將積極與地方公所合作，盤點轄區內居民迫切需要的交通路線，並以專案火速處理。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

幸福巴士於花蓮鳳林鎮受地區居民好評，暢通偏鄉村落交通，但議員蔡依靜與簡智隆等人表示，好還可以更好，建議縣府整理其餘鄉鎮公車未達的村里與部落，加入幸福巴士營運。縣長徐榛蔚回應，將儘速擬專案辦理，協助鄉鎮公所推動，找出因地制宜的最佳政策。

鳳林鎮於2年前啟用社區巴士計畫，榮獲鎮內偏遠山地部落居民好評，今年再獲265萬添購新型中巴，擴大服務地區，營運頗具生色，但由公路總局2年前於玉里與萬榮等地推行「DRTS需求反應式公共運輸」計程車公車卻成效不彰，僅有1年壽命。

蔡依靜與簡智隆質詢時提到，花蓮偏鄉部落與村里多，且多數為老人聚落，若縣府能投入幸福巴士資源，對於老人就醫、小孩就學等需求將有大大幫助。簡智隆提到花蓮客運只行經於台9線上2個村落，其餘4個卻無人問津，若能盤點居民需求路線進行全方位整合，將使交通資源獲得最妥善的分配。

觀光處代理處長張志翔提到，公路總局本年度已針對鄉鎮幸福巴士政策與各部門商討3次，推出2年內將補助95％的購車金與營運費用，但還是有人擔心補助期過後經營恐因虧損停擺，目前僅有鳳林鎮運行，秀林鄉則正處核定後的籌備期，玉里鎮有意提出申請。

徐榛蔚表示，關乎縣民福祉，縣府必定積極推動，首先將委以顏新章秘書長進行統籌專案處理，並攜手地方公所規劃行經路線，深入偏鄉地區服務，同時整合現有復康巴士等資源，造福民眾。

(中時 )