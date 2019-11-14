曾出版《我在房市賺一億》、筆名「月風」的房產達人李杰，臉書社團「富豪居」擁有逾12萬名成員，卻涉嫌透過社群，以「一張不賣」、「一張不留」等發文，鼓吹小股民買進、賣出時間，操縱5家上市上櫃公司股價，估計不法所得近7000萬元，桃園地檢署偵結，依違反證交法起訴李和其女友共13人。

出版《學會K線賺3億》、《台灣股神教你看懂贏家選股必賺的財報祕技》等書的34歲李杰，自稱16歲向媽媽借7萬元開始買賣股票，24歲成功從房地產、股票交易獲利數千萬，靠股票操盤獲利過著快樂的退休生活，經營臉書社團「富豪居」，擁有廣大粉絲群。

檢調卻發現他透過影響力操縱股價，鎖定較低價的上市公司，2016年3月起夥同友人集資近3千萬，連續低價買進，並在臉書或Line群組張貼股票訊息，營造交易活絡假象，逐步拉抬價格，待時機成熟再高價賣出獲利。

檢調查出，有的股票平時只有數百仟股，在他推波助瀾下，成交量一天暴增至1萬426仟股，5家股票總計獲利約6963萬餘元。檢調還意外發現李杰腳踏兩條船，周旋在35歲范女和36歲方女之間，輪流住2個金屋，2女也都跟著炒股獲利，桃檢依違反證券交易法起訴李杰、范女和方女等13人。

(中時 )