雲林縣北港警方逮到詐騙車手，起出手機。(雲林北港警分局提供／許素惠雲林傳真)

雲林縣北港警分局接獲民眾檢舉，有一名男子在台灣企銀北港分局提款機前徘徊，男子以手機與人談話內容怪異，猜想可能為詐騙成員，警方獲報逮人，調查後果然真的是詐騙車手，還起出提款卡等證物，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方接獲報案，即調派線上警力圍捕，北港派出所副所長黃詩傑、警員吳宗翰首先馳往，盤查男子身分，男子神色慌張，拔腿就跑，馬上就被警方壓倒在地，並在背包內起出他人提款卡16張及作案3支手機，警訊後移送雲林檢署偵辦。

(中時 )