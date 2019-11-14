詐騙車手現蹤 熱心民眾通警逮人 18:012019/11/14 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣北港警方逮到詐騙車手，起出提款卡。(雲林北港警分局提供／許素惠雲林傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣北港警方逮到詐騙車手，起出手機。(雲林北港警分局提供／許素惠雲林傳真) 雲林縣北港警分局接獲民眾檢舉，有一名男子在台灣企銀北港分局提款機前徘徊，男子以手機與人談話內容怪異，猜想可能為詐騙成員，警方獲報逮人，調查後果然真的是詐騙車手，還起出提款卡等證物，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。 警方接獲報案，即調派線上警力圍捕，北港派出所副所長黃詩傑、警員吳宗翰首先馳往，盤查男子身分，男子神色慌張，拔腿就跑，馬上就被警方壓倒在地，並在背包內起出他人提款卡16張及作案3支手機，警訊後移送雲林檢署偵辦。 (中時 ) #男子 #北港 #詐騙 #警方 #車手 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙11免費送LINE點數！工程師：千萬別登入 10:312019/11/11 生活 購物節來襲！網購族注意 ! HiNet PC-cillin 推出防毒防駭攻略 破解網購陷阱 12:362019/11/11 財經 港示威者今續堵路抗爭 警方向大學施催淚彈 10:022019/11/12 兩岸 香港示威者堵塞中大外路段 警方再施放催淚煙 16:062019/11/12 兩岸 北港亮點計畫 改造運動園區與河濱公園 18:062019/11/12 生活 欣欣大眾百貨董座之子淪詐騙集團團車手 遭聲押 18:392019/11/12 社會 港中大學生與警方激烈對抗 汽油彈催淚彈互相攻擊 21:482019/11/12 兩岸 欣欣大眾董座之子當詐團車手 收押禁見 09:242019/11/13 社會 FK潤滑油×傳奇車手統哥 全新Youtube企畫登場 04:102019/11/14 產業特刊 車手良心發現暗示老婦 對方堅持交30萬 11:152019/11/14 社會 社會熱門新聞 不能白幹！ 渣男性侵弱智少女還要拿錢 - 社會 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 至少四次 少女學校逛合作社慘遭狼吸奶 - 萬象 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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