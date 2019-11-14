◎不滿不分區名單 藍基層氣到要退黨

國民黨不分區名單拍板之後引發藍營各界撻伐，現在又傳出基層黨員打算聯合退黨以示抗議。新北市三貂里里長連建昌說自己是20幾年老黨員，他跟身邊國民黨的同志都看不下去這名單，根本是老氣橫秋、死氣沈沈、政治酬庸的名單；他也質疑現任新住民不分區林麗蟬沒被提名，國民黨根本把這幾年經營新住民的成果都付諸流水。

◎六輕疑隱匿火災 消防局將送法辦

台塑六輕塑化煉製一廠12日下午2點初發生火警，第一時間未通報消防局，再次引起民眾恐慌。消防局長林文山表示，這次會以公共危險罪嫌函送六輕廠區相關人員，也將行文消防署要求立法訂定罰則。

◎新北耶誕城15日開城 警加強交通疏導

新北市歡樂耶誕城將於本周五開城，持續48天，今年耶誕城共分為三大特色燈區，包括市民廣場、板橋車站北側的站前廣場及板橋公車站西側的萬坪公園，將於12月14、15日舉辦「耶誕演唱會」、12月21、22日「大河傳唱演唱會」、「新北耶誕平安晚會」等活動。

◎許孟哲黑森林求婚 趙孟姿撇好孕到

34歲許孟哲向小1歲的女友趙孟姿求婚了。小兩口今天分享喜悅，趙孟姿經紀人表示，趙孟姿沒有懷孕，婚期訂明年舉行，2家人商量中，目前按照原本的工作規劃，邊工作邊籌備。

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